Altavilla: il monumento ai caduti si tinge di rosa contro il tumore al seno L'iniziativa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno e altri tumori femminili

Per il mese di ottobre, in occasione della campagna nazionale di prevenzione oncologica del tumore al seno “Nastro rosa 2021”, il monumento ai caduti in Piazza Umberto I di Altavilla Silentina sarà illuminato di rosa.

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata a sostegno della ricerca scientifica contro il cancro, con il patrocinio del Comune di Altavilla Silentina, è di sensibilizzare anche le ragazze più giovani a corretti stili di vita e a consuetudini in grado di portare a una diagnosi sempre più precoce.

"La patologia tumorale più frequente colpisce il seno, con i circa 55mila nuovi casi del 2020 e con un trend in crescita, aggravato dal ritardo delle campagne di screening. L’impegno di giungere a una completa guaribilità del cancro al seno (attualmente attestato intorno all’80% a cinque anni dal trattamento) deve proseguire con maggiore energia.Fin da giovani, la diagnosi precoce è il primo gesto per difendersi dal tumore al seno. La “mission” dell'iniziativa contempla infatti anche la sensibilizzazione delle ragazze, affinchè imparino ed effettuino mensilmente l’autopalpazione del proprio seno (come approccio informativo-educativo alla problematica), e la divulgazione dell’importanza della vaccinazione (anche per i ragazzi), al fine di evitare l’infezione da HPV (responsabile di patologie tumorali)", il messaggio condiviso dall'amministrazione comunale.