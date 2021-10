Centola, si aggrava il bilancio: altri bambini contagiati dal Covid Il Comune annuncia uno screening a tappeto in ambulatorio

"La situazione richiede massima attenzione,rispetto delle norme e collaborazione da parte di tutti. Solo in questo modo riusciremo ad arginare ulteriori contagi". Il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, in serata lancia un appello ai suoi concittadini.

Una presa di posizione motivata dall'impennata di contagi Covid che si registrano nelle ultime ore nel comune cilentano e che non risparmiano la scuola. L'Asl ha reso noto altre positività: 10 a Centola, 3 a Palinuro, 2 a San Severino, 1 a Foria.

"Tra i positivi - ha fatto sapere il primo cittadino - risultano anche alunni della scuola dell'infanzia e primaria del plesso di Centola capoluogo. E' stato predisposto, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Asl, uno screening (tamponi molecolari) per gli alunni delle classi coinvolte (scuola infanzia, scuola primaria I, III, V). A tal proposito i genitori, a seguito di una comunicazione da parte della scuola, sono invitati ad accompagnare i rispettivi figli mercoledì 27 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 15:30 in via R. Talamo nei pressi dell'ambulatorio medico", l'annuncio di Stanziola.