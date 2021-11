Sassano, chiusura al transito Ponte Tanagro: il sindaco convoca d'urgenza il COC Nelle prossime ore un piano viario di emergenza: "C'è bisogno di provvedimenti immediati"

Il sindaco Domenico Rubino ieri mattina ha convocato d’urgenza il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per fare il punto in merito alle criticità createsi sulle arterie comunali a seguito della chiusura al traffico del “Ponte Tanagro” in località Caiazzano.

Alla riunione, svoltasi presso il cine teatro Totò di Sassano, hanno partecipato, oltre al sindaco Rubino, il sindaco di Padula, Michela Cimino, l’assessore della Comunità Montana Vallo di Diano, Gaetano Spano, l’ing. Michele Napoli, il comandante stazione carabinieri di Sassano, ed i comandanti della polizia municipale di Sassano e di Padula.

Al termine é stato deciso, tra l’altro, di interdire al traffico di veicoli pesanti alcune arterie comunali sassanesi. I dettagli del piano viario di emergenza saranno resi noti nelle prossime ore tramite una ordinanza specifica congiunta da parte dei comuni di Sassano e di Padula.

“Ho convocato di urgenza il C.O.C. - sottolinea il sindaco Rubino - in quanto c’è bisogno di provvedimenti immediati sia per tutelare l’incolumità dei residenti di località Caiazzano sia per scongiurare ingorghi ed eventuali possibili incidenti stradali”.

Il Ponte che collega i territori di Sassano e Padula è stato chiuso al transito tramite apposita ordinanza del Settore Viabilità e Trasporti dell'ente provincia di Salerno a causa della possibile rotazione in atto degli elementi strutturali del ponte.