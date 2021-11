Allerta meteo arancione, i Comuni chiudono le scuole Mercoledì non ci sarà la ripresa delle lezioni in diversi municipi salernitani

I provvedimenti stanno arrivando ora dopo ora e l'elenco è destinato ad aggiornarsi. L'annunciata allerta meteo di colore arancione diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale, ha spinto molti sindaci a scegliere la via della prudenza.

Risultati: in tanti Comuni della provincia di Salerno la scuola non riprenderà le lezioni mercoledì come da calendario. "Vacanze" di Ognissanti prolungate, dunque.

Finora, le ordinanze sono state firmate dai sindaci di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sarno, Scafati, Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Cava dei Tirreni. Disposta la chiusura in via precauzionale di tutte le scule di ogni ordine e grado.

Ma, come detto, non si esclude che nel corso di queste ore anche altri Comuni potrebbero adottare provvedimenti simili, mentre non hanno previsto alcuna ordinanza di chiusura né il sindaco di Pagani né quello di Sant’Egidio del Monte Albino. Nessuna ordinanza anche da parte del sindaco di Angri Cosimo Ferraioli.

Lo stop alle lezioni per l'allerta meteo si aggiunge a quello programmato in tante altre realtà: in questo caso, però, a preoccupare è soprattutto la situazione legata al Covid e all'aumento dei contagi. Dalla Costiera Amalfitana al Cilento, sono numerosi i focolai che tengono col fiato sospeso le comunità.