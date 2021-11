Chiude il ponte tra Sassano e Padula, due comunità a rischio isolamento Sopralluogo del presidente della Provincia, Strianese: percorsi alterntivi, ma tempi lunghi

Il dramma infrastrutturale che vivono i territori è ben sintetizzato dal ponte "Caiazzano" sulla SP 51 che collega i municipi di Sassano e Padula. Da circa una settimana è chiuso al transito a causa di problemi molto seri. E così resterà per tanto tempo. Le comunità sono preoccupate e chiedono che le istituzioni facciano la propria parte.

In mattinata il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha effettuato un sopralluogo con i vertici di Palazzo Sant'Agostino, gli amministratori del posto ed i residenti.

Al momento l'unica opzione disponibile in tempi rapidi è quella di ricorrere a percorsi alternativi, ma si tratta di un provvedimento tampone e fragile. Anche perché si parla di strade non in buone condizioni e l'altro ponte non è esente da rischi.

«Ci vorrà tempo, forse anni per risolvere il problema del Caiazzano», ha detto sconfortato il sindaco di Sassano, Domenico Rubino. I residenti sono sul piede di guerra e chiedono risposte in tempi ragionevoli. «Meglio realizzare un ponte ex novo», hanno suggerito a Strianese.

Dal canto suo, la Provincia ha fatto sapere di aver affidato la progettazioni per le prove di carico, per provare quantomeno a riaprire il ponte entro la fine dell'anno, anche se a scartamento ridotto in un solo senso di marcia.