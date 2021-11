Nei boschi salernitani si intensificano i controlli sulla caccia In azione le guardia ambientale e Italaccia

Continuano i controlli serrati da parte della Guardia nazionale ambientale - con il supporto di Italcaccia - contro gli illeciti venatori e per la tutela del patrimonio boschivo.

Associazioni in azione nei territori di San Gregorio Magno, Buccino, Salvitelle, Palomonte e Sicignano degli Alburni: durante le operazioni di vigilanza è stata anche segnalata la presenza di rifiuti tra sacchetti di spazzatura, resti di autoveicoli, elettrodomestici, copertoni e materiale plastico di varia natura.

Al setaccio i permessi di caccia e l'autorizzazione Atc territoriale. Inoltre, controlli anche per chi pratica in squadra la caccia al cinghiale, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle munizioni a palla unica così come previsto dalla normativa.