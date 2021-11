Giffoni Sei Casali: premio ai cittadini che si sono distinti durante il lockdown Torna il "Premio San Martino"

Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, ritorna quest’anno il “Premio San Martino” organizzato dal Comune di Giffoni Sei Casali con la collaborazione della locale Parrocchia. La cerimonia si terrà domenica 14 novembre nella Chiesa San Martino Vescovo al Casale Capitignano al termine della celebrazione eucaristica delle ore 11.00.

Durante la quinta edizione saranno consegnati riconoscimenti a quei cittadini, imprese, professionisti, associazioni, non solo di Giffoni Sei Casali, che si sono particolarmente contraddistinti attraverso la propria opera solidale durante il primo lockdown dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Appuntamento per domenica prossima anche per conoscere ed applaudire i vincitori del “Premio San Martino Junior”, rivolto a studenti che con il loro spiccato altruismo hanno sostenuto i loro compagni di scuola in difficoltà.

«Il Comune di Giffoni Sei Casali conferisce annualmente il "Premio San Martino" in favore di persone fisiche, associazioni, fondazioni, in coerenza ed attuazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, che si sono particolarmente distinti nell'attività di promozione della dignità umana, nella realizzazione del valore della solidarietà e nella difesa dei diritti umani, in special modo verso persone in condizioni di forte debolezza sociale. Quest’anno il premio assume una valenza particolare». Affermano il Sindaco, Francesco Munno, l’Assessore ai Piani e Programmi, Stefania Grimaldi e l’Assessore alla Scuola, Ilenia Terlizzi.