Più sicurezza per i cittadini di Roccapiemonte: nuovi dissuasori di velocità Saranno installati nei pressi delle zone nevralgiche, come le scuole

Il Sindaco Carmine Pagano, il Consigliere Comunale delegato alla viabilità Sabato Grimaldi e il Comandante della Polizia Locale Graziano Lamanna, comunicano che prossimamente, su alcune strade di Roccapiemonte di competenza dell’ente, saranno installati dissuasori di velocità al fine di garantire una maggiore sicurezza a pedoni e veicoli. Dopo un’accurata verifica, ed a seguito di un incontro preliminare tenutosi tra parte politica e tecnica, è stata rilevata l’esigenza di porre in opera dossi artificiali per limitare la velocità del traffico veicolare su varie arterie cittadine così da aumentare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli che circolano su strada.

«Questa Amministrazione continua a lavorare senza soste per garantire alla popolazione di Roccapiemonte e non solo, una città più sicura. Ultimamente abbiamo presentato, presso gli uffici del Comando di Polizia Locale, il nuovo sistema di videosorveglianza, precedentemente erano già stati posizionati dossi in via della Pace, purtroppo in passato teatro di alcuni tragici incidenti, e adesso installando questi nuovi dissuasori, specie nei pressi delle zone nevralgiche, come le scuole, daremo una ulteriore risposta alla nostra comunità. Situazione parcheggi: in alcune aree di Roccapiemonte, stiamo assistendo a “soste selvagge” e autovetture lasciate negli stalli per troppo tempo, creando difficoltà in particolare ai nostri commercianti. Per questo stiamo studiando una riorganizzazione per la sosta dei veicoli, rimarcando che questo Comune è stato tra i primi a creare i cosiddetti “parcheggi rosa” per la sosta delle donne incinte o con bambini a bordo. Andiamo avanti come sempre, un passo alla volta, per dare un nuovo e migliore volto a Roccapiemonte» ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano (nella foto con il Consigliere Grimaldi).