Dal forum dei giovani di Mercato San Severino l'iniziativa "Natale sostenibile" Al via con le idee per addobbi creativi e green: c'è tempo fino all'8 dicembre per partecipare

"Aiuta il pianeta insieme a noi" Questo lo slogan con cui il Forum dei Giovani di Mercato San Severino, in collaborazione con gli assessorati alle Politiche Giovanili, Politiche Scolastiche e Ambiente, ha presentato l'iniziativa

"Natale sostenibile" per creare un Natale alternativo all' insegna del riciclo e della creatività.

Il contest è rivolto a tutti coloro che vogliono mettere in mostra la loro creatività nel realizzare addobbi natalizi! Il regolamento è semplice:

1) Realizza il tuo manufatto composto da soli materiali riciclabili;

2) Porta con te il tuo addobbo il giorno 8/12/2021 alle ore 10:30 presso la Villa Comunale di Mercato S.Severino;

3)Tutti gli elaborati verranno esposti pubblicamente il giorno stesso in una mostra appositamente creata all interno della Villa e una giuria, composta da consiglieri del Forum e dell'amministrazione comunale, decreterà, in base alla creatività e alla sostenibilità dell'elaborato, tre vincitori.

