A Giffoni Valle Piana l'iniziativa "Piantiamo un albero" Il vicesindaco Toro: "Il patrimonio verde una ricchezza da preservare"

Si è tenuta ieri la manifestazione “Piantiamo un albero”. Presso il parco “Roberto Foglia”, detto Renato, in via Feliciano Granati della frazione Vassi, in concomitanza con la Giornata nazionale dell’albero, le associazioni di volontariato “South Land Giffoni Valle Piana” e “Il Gabbiano” hanno effettuato le piantumazioni di diversi nuovi arbusti, con l’intento di celebrare e rimarcare questa ricorrenza e la sua importanza esclusiva per la collettività.

Alla manifestazione, patrocinata dal comune di Giffoni Valle Piana, ha partecipato il Vice-Sindaco Fabio Toro. “Lo slogan “piantiamo un albero per far rinascere la vita” basta per sottolineare quanto sia fondamentale il tema dell’ambiente nella vita di tutti i giorni. Gli spazi verdi sono un patrimonio inestimabile da preservare partendo da gesti simbolici come questi fino ad arrivare ad azioni ben più concrete. Il mio ringraziamento va alle associazioni “South Land Giffoni Valle Piana” e “Il Gabbiano” per l’iniziativa ma soprattutto per l’impegno che garantiscono quotidianamente per il benessere della nostra Giffoni”.