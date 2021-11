Una mostra urbana a cielo aperto per omaggiare 11 personaggi illustri di Pagani Le installazioni urbane in piazza Auditorium resteranno visibili durante tutte le feste natalizie

Questa mattina è stata inaugurata una mostra urbana a cielo aperto che, con spirito innovativo, omaggia personaggi di ieri e di oggi che hanno fatto la storia di Pagani. Si tratta della fase finale del Progetto 'Cicerone: ti guido', dell' associazione Mad.ra Famiglia e Minori Onlus, della presidente Michela Pepe, un progetto finanziato da Regione Campania con risorse del Ministero del lavoro. Questa mostra in particolare è stata curata dagli studenti del modulo arte, affiancati dall' artista Massimo Pastore.

Ad una fase progettuale volta a scoprire ed esplorare questi personaggi attraverso Interviste, testimonianze, documenti in archivio, 11 personalità sono state rappresentate in profili iconici simil-silhouttes, disegnate da Morena Spagna Sito, stampate in immagini in striscia verticale di dimensioni un metro per due.

Si tratta del Beato Tommaso Fusco, di Marcello Torre, di Sant'Alfonso, di Antonio Esposito Ferraioli, di Elvira Buonocore, di Roberto Ritondale, di Aniello Criscuolo, di Franco Tiano, di Gioacchino Moscariello, di Bruno Venturini , di Peppe 'a Susanna,

Le installazione urbane in piazza Auditorium resteranno visibili durante tutte le feste natalizie.

"Invito tutti, giovani e adulti, ad andarle a visionare. Scoprirete la ricchezza immensa che cela la nostra città", l'invito del sindaco Raffaele De Prisco.