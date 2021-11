Giffoni Valle Piana, il Pd guarda alle sfide future: domani c'è il congresso Il sindaco Giuliano: «Dobbiamo raccogliere la sfida della progettualità dei fondi Pnrr»

Il circolo PD Angelo Russomando di Giffoni Valle Piana domani (domenica 28 novembre) alle 10 terrà il suo congresso per il rinnovo dell’assemblea provinciale, per il coordinatore e il coordinamento cittadino.

L’assise si svolgerà nella sede del Partito Democratico di Piazza Umberto I, alla presenza del segretario cittadino Vincenzo Cavaliero, del sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, del garante della Federazione di Salerno Fabio Tamburro e del consigliere regionale Franco Picarone.

Il congresso arriva dopo il risultato conseguito alle ultime elezioni amministrative culminate con la vittoria delle elezioni della lista Giffoni Bene Comune e del sindaco Antonio Giuliano e con l’elezione a presidente del Consiglio comunale di Luigi Bernabò. Risultati che hanno portato in assise ben 13 iscritti del Pd su 17, tra i quali il vice sindaco Fabio Toro e gli assessori Marianna Ulturale e Eliana Malfeo.

L’occasione sarà utile per lanciare l’iniziativa “Parità di genere e innovazione tecnologia come volani della ripresa del SUD post covid”, manifestazione che è stata inserita nelle Agorà Democratiche del PD a livello nazionale.

«I congressi sono sempre momenti importanti per rilanciare l’azione politica di un partito. In questa fase si rende necessaria la presenza di un partito strutturato che possa affrontare al meglio le nuove sfide che si porranno», le parole del segretario cittadino Vincenzo Cavaliero.

«La forza del Partito Democratico è da sempre la gente e la rappresentazione dei propri bisogni. Da dirigente regionale di questo partito sento il bisogno di raccogliere la sfida della progettualità dei fondi PNRR per rilanciare il nostro territorio e metterci definitivamente alle spalle questa pandemia», ha spiegato il sindaco Antonio Giuliano.