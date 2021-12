Strade, continuano i lavori a Castelnuovo Cilento sulla SR 447/a Interventi per un importo di oltre 67mila euro

La Provincia di Salerno prosegue i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla S.R. ex SS 447/a, innesto SR 267 di Casalvelino Scalo, innesto SP 161, innesto SP 90, innesto SP 269, ricadenti nel comprensorio di Castelnuovo Cilento ed Ascea, per un importo di euro 67.239,17.

“L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – riguarda la sistemazione e manutenzione del piano viario e anche questo cantiere, oltre alla necessaria messa in sicurezza della nostra rete stradale, contribuisce a promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”