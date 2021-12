Nuovo guasto alla condotta idrica: ancora disagi a Pellezzano Continua il servizio delle autobotti per i residenti che sono rimasti a secco

Continuano i disagi a Pellezzano. Grazie alla collaborazione della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano, considerato il protrarsi dei disagi per via dell’improvviso collassamento di una condotta consorziale dell'Ausino (ente gestore del servizio idrico), è continuato nella giornata odierna e continuerà nei prossimi giorni (salvo eventuali nuove comunicazioni), il servizio di approvvigionamento di acqua con autobotti per i residenti del Comune di Pellezzano che sono rimasti a secco.

L’Ausino, nella giornata di ieri, ha comunicato l’interruzione del servizio idrico sul territorio del Comune di Pellezzano a Parco San Giovanni e a via Demetrio Moscato

Il Comune ha sottolineato che l’Ente, non essendo il gestore del servizio, si è attivato insieme alla locale Protezione Civile per ridurre al minimo i disagi verificatisi da questo disservizio. Al momento, non ci sono comunicazioni da parte dell’Ausino sul ripristino del servizio.

Si comuna che gli orari del servizio delle autobotti sono dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 . I mezzi saranno posizionati , Nella località Parco San Giovanni , a disposizione ci sono anche mezzi piccoli per raggiungere le zone più alte del territorio