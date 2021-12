Montecorvino Rovella più sicura grazie all'impianto di videosorveglianza Identificati e rintracciati gli autori di alcuni illeciti

Telecamere e sicurezza: identificati e rintracciati gli autori di alcuni illeciti, nel comune di Montecorvino Rovella, grazie all'impianto di videsorveglianza di Montecorvino Rovella.

La prima vicenda, raccontata dall'amministrazione, riguarda due persone provenienti dalla Provincia di Napoli che hanno perpetrato la truffa dello specchietto ai danni di un cittadino. Le due persone a bordo di una vettura nuova hanno aspettato il malcapitato in una strada stretta dove hanno dato un colpo con la mano vicino alla portiera al passaggio dell'auto del cittadino di Montecorvino.

Il cittadino, convinto di aver procurato un danno, si è fermato e su indicazione dei due truffatori si è fatto persuadere di aver rotto lo specchietto. "A quel punto dopo un breve dialogo il nostro cittadino ha ceduto alle "chiacchiere" ed ha consegnato materialmente 100 euro ai due truffatori. Soltanto il giorno dopo, ripresa la lucidità ha sporto denuncia presso la Polizia Locale, la quale ha addirittura visto i volti dei due truffatori grazie alle sorprendenti videocamere", raccontano dal comune.

Il secondo episodio riguarda un veicolo che in piena nottata si è schiantato contro due auto regolarmente in sosta di una famiglia di Montecorvino. "Il conducente del veicolo ha pensato bene di non fermarsi e di non lasciare i suoi recapiti", sottolineano dall'amministrazione. L'indomani, però, i due cittadini di Montecorvino hanno sporto denuncia al Comando di Polizia Locale che, dopo aver visualizzato le videocamere, ha scoperto subito il veicolo coinvolto. Il conducente è stato convocato al Comando dove ha ammesso e dichiarato la sua responsabilità ed è stato sanzionato dai caschi bianchi per aver omesso di dare informazioni al momento dell'incidente.

«L'impianto di videosorveglianza comunale - sottolinea il comandante Falcone - è moderno e tecnologico e permette di effettuare indagini su tutto il territorio. Gli occhi elettronici lavorano anche di notte e registrano le targhe di tutti i veicoli in transito. Giova precisare che la sicurezza sul territorio rispetto ad alcuni anni fa è sicuramente aumentata, ma non è detto che i fatti illeciti avvengono tutti nei pressi delle videocamere. In ogni caso invito tutti i cittadini, quando si verificano episodi gravi ad informare anche solo verbalmente le forze di Polizia - CC e Polizia Locale - affinchè si possa nel più breve tempo possibile indagare anche utilizzando eventuali filmati delle videocamere».

«Tali risultati confermano l'importanza della presenza dell'impianto di videosorveglianza sul territorio» sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il consigliere delegato alla viabilità, Alfonso Di Vece: «Un impianto funzionante come il nostro garantisce sicurezza ai cittadini ed un monitoraggio costante del comprensorio comunale. Nei prossimi giorni, inoltre, presenteremo il progetto attraverso il quale verrà incrementato il numero delle videocamere sul territorio».

Alla luce degli ultimi furti verificatisi sul territorio il sindaco D'Onofrio ha incontrato il prefetto di Salerno, Francesco Russo, per valutare le azioni da mettere in campo. L'impegno da parte dell'amministrazione comunale per fronteggiare tale problematica è massimo.