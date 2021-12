Baronissi: installati 3 nuovi defibrillatori e le mappe dei punti cardioprotetti Grazie al progetto "Cuore nostro" si rafforza così la rete di protezione

Baronissi città cardioprotetta. Grazie alla generosità di sedici imprenditori locali sono stati acquistati tre nuovi defibrillatori (completi di teca dotate di allarme) che saranno installati su Corso Garibaldi, in largo Tre Pizzi e nel quartiere Nuova Irno. Grazie al progetto "Cuore nostro" della società Mg comunication, patrocinato dal Comune, si rafforza così la "rete di protezione" contro gli arresti cardiaci con tre nuovi dispositivi che si aggiungeranno a quelli già presenti nelle scuole, al Comune, nelle strutture sportive e in altri luoghi della città.

"La morte cardiaca improvvisa - ricorda il sindaco Gianfranco Valiante - rappresenta una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti. Per salvare una vita umana è necessario intervenire subito e l'unico modo è di avere sul territorio una consistente presenza di defibrillatori ma soprattutto di persone che siano in grado di utilizzarli". Oltre ai nuovi impianti, è stata realizzata anche la mappa dei punti cardioprotetti per informare la cittadinanza e facilitare il soccorso; installati inoltre pannelli sul territorio comunale con l'app "Cuore nostro" per la geolocalizzazione dei defibrillatori. Inoltre sarà avviato il corso Blsd per la formazione di addetti all'uso dei dispositivi.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati alle aziende sostenitrici che sono: Edil Saba, Laboratorio analisi Anna Rocco, American Bar Diamante, Ruggiflex, Colori ferramenta Camardelli, Bar San Francesco, Macelleria aziendale Rinaldi, MPS centro cardiologico, Triticum, Studio Odontoiatria Barbarulo, Officina team Power Tecnic, ditta Matteo Napoli, ditta scavo e movimento terra Nicola Amoroso, Analisi cliniche Porpora, Supermercato Conad, Farmacie Sant'Anna.