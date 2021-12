Giffoni Valle Piana: si inaugura la 26esima edizione Mostra Arte Presepiale I visitatori potranno osservare 100 opere

Si aprirà ufficialmente domenica alle ore 19:00 la 26esima edizione della “Mostra Internazionale d’Arte Presepiale”, evento organizzato dall’associazione Pro Loco di Giffoni Valle Piana. Uno storico appuntamento natalizio per il comune di Giffoni Valle Piana e per l’intera area dei Picentini, pronto a ripartire dopo il pit-stop dello scorso anno, quando la 25esima edizione fu traslata su una piattaforma online alla portata di tutti. Da domenica e fino al prossimo 9 gennaio, per i possessori di Green Pass e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento al Covid-19, sarà possibile ritornare nella splendida cornice del Complesso Monumentale San Francesco e immergersi nell’arte natalizia.

Per i visitatori ci sarà la possibilità di poter osservare oltre 100 opere. Grande risalto ai prodotti campani e prodotti locali, con 60 manufatti esposti. Ampio spazio al contesto nazionale, con presepi realizzati in diverse regioni d’Italia: Sicilia (Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone), Sardegna (associazione “SardinianEvents”), Puglia (diverse personalità affiliate al Museo della Ceramica di Grottaglie), Piemonte (associazione presepi “Anti j Such”), Liguria e Lazio. Da quest’ultima regione ci saranno opere provenienti da Greccio, il paese del primo presepe. Infine grande risalto anche alle opere internazionali, ospitando i presepi arrivati dalla Spagna, dall’Austria, dalla Germania, dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca

“La Mostra Internazionale d’Arte Presepiale è uno degli appuntamenti fissi per tutti i giffonesi così come i tanti appassionati che in passato hanno raggiunto il Complesso Monumentale San Francesco per lasciarsi travolgere dal fascino dell’atmosfera natalizia – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano – Desidero ringraziare l’associazione Pro Loco, in particolare il presidente Claudio Mancino, il consiglio direttivo e tutti i volontari che sono scesi in campo con grande ardore per rendere questa manifestazione ancora più internazionale”.

“Dopo la festa a metà dello scorso anno, finalmente ritorniamo in presenza con una mostra ancora più ricca – le parole del Presidente della Pro Loco Giffoni Valle Piana Claudio Mancino -. La 26esima edizione sarà un ritorno alla magia del Natale, alla tradizione del presepe che unisce tutti i visitatori. Inoltre, la possibilità di poter riaprire la mostra a tutti i curiosi ci permetterà di poter celebrare l’appuntamento con i primi 25 anni di storia festeggiati lo scorso anno con l’affetto delle tante persone che ci circondano e ci invogliamo ogni anno a fare sempre meglio”.