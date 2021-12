Fiumi e torrenti in piena, attivata la vigilanza in Cilento e nel Vallo di Diano L'impegno della Guardia nazionale ambientale sul territorio

Viste le difficili condizioni meteo, numerosi agenti della Guardia nazionale ambientale stanno pattugliando da ore fiumi e torrenti. La portata è cresciuta e si temono danni: di qui l'impegno degli agenti, impegnati anche nell'attività di tutela del patrimonio boschivo e venatorio.

Diversi gli interventi già portati a termine nel territorio del Cilento e del Vallo Di Diano: sul posto anche il dirigente interregionale Antonio D'Acunto, il quale non ha mancato di sottolineare "l'utilità sociale che la Guardia nazionale ambientale sta mettendo in campo per contribuire alla salvaguardia faunistica".

Attiva anche una mail alla quale si posso inviarer segnalazioni o chiedere interventi: interregionale.centrosud@guardianazionaleambientale.eu