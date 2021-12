Sicurezza a Giffoni Valle Piana, il sindaco Giuliano ricevuto dal prefetto Russo "Tracciate linee d'azione per combattere la micro-criminalità"

Questa mattina, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano è stato ricevuto dal Prefetto di Salerno, dott. Francesco Russo, per fare il punto della situazione in merito agli episodi di micro-criminalità registrati nell’intera area dei Picentini e in provincia di Salerno.

Dall’incontro, sono state tracciate le linee guida per l’azione di contrasto ai fenomeni in netto aumento nelle scorse settimane. Sono state stabilite varie iniziative, tra cui la sottoscrizione di un protocollo tra tutti i comuni dei Picentini per favorire il potenziamento del pattugliamento delle forze dell’ordine su tutto il territorio, con il supporto degli agenti della Polizia Locale.

“Sono sempre stato abituato a metterci la faccia, soprattutto quando c’è stato da prendere decisioni importanti per la sicurezza e il benessere della nostra Giffoni – il messaggio del Sindaco Antonio Giuliano alla cittadinanza -. Il mio impegno e quello dell’Amministrazione Comunale è stato, è, ma soprattutto sarà sempre incondizionato per risolvere le criticità che di volta in volta si presenteranno. Confidiamo nel grande lavoro che le forze dell’ordine fanno già quotidianamente e continueranno a mettere in campo”.