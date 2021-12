Eboli, il sindaco Conte al prefetto: "In litoranea serve l'esercito" Sicurezza, monito del primo cittadino: "L'area va "ripulita" dai criminali"

"I controlli messi in campo finora dalle forze dell'ordine sono insufficienti". Il sindaco di Eboli, Mario Conte, torna a porre l'accento sulla questione sicurezza lungo la Litoranea. E rilancia l'appello al prefetto ad adottare provvedimenti urgenti.

"Non solo ritengo che sia doveroso riprendere il tavolo tecnico che doveva occuparsi del ripristino della legalità nella zona, ma chiederò al prefetto, in mancanza di altre soluzioni, di inviare l'esercito a presidiare la zona. Non possiamo permettere che sia completamente fuori controllo", l'atto d'accusa del primo cittadino ebolitano.

Conte parte dal presupposto che gli uomini in servizio alla polizia municipale ed ai carabinieri della locale compagnia non siano sufficienti per un presidio costante.

"Se vogliamo incentivare il turismo bisogna prima "ripulire" la litoranea dalle sacche di criminalità che vi hanno trovato rifugio e ricominciare, senza esitazioni, gli abbattimenti delle costruzioni abusive che fungono da ripari ai criminali", il monito della fascia tricolore ebolitana.