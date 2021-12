Corbara, il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria al vescovo Il sindaco: "Il suo ministero è un riferimento fondamentale per il nostro territorio"

Il consiglio comunale di Corbara conferisce la cittadinanza onoraria al Vescovo. Monsignor Giuseppe Giudice “testimonial d’eccezione” per il suo coraggioso esempio e la convinta adesione alla proposta sanitaria, aprendo la strada dei cittadini dell’Agro alla fiducia verso le pubbliche autorità. Su una pergamena, che sarà consegnata nelle mani dell’alto prelato, anche altre motivazioni come per il suo impegno nel combattere ogni forma di degrado ambientale, sociale e politico e per la sua intensa collaborazione con le istituzioni. La riunione del parlamentino comunale, presso il Palazzo di Vetro, sede temporanea anche dell’HUb vaccinale e la consegna della pergamena, sabato 11 dicembre alle 17.

Su proposta del sindaco Pietro Pentangelo, riunione straordinaria del consiglio comunale, sabato 11 dicembre alle 17, per il conferimento della cittadinanza onoraria a monsignor Giuseppe Giudice, vescovo della diocesi di Nocera Sarno.

“Siamo onorari di concedere la cittadinanza al nostro Vescovo – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – A dieci anni dal suo insediamento, il suo ministero è un riferimento fondamentale per il nostro territorio e il suo esempio quotidiano è un faro che illumina il nostro cammino. La cittadinanza onoraria è dunque un tributo di riconoscenza ed al contempo la dimostrazione di una vicinanza verso un concittadino che non ha mai fatto mancare la sua attenzione verso la nostra comunità.”