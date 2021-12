Montesano: avviata l'istituzione della consulta per la sanità locale La sede della Consulta è stabilita nei locali comunali nella zona sportiva Lamarrone di Tardiano

Avviata l'istituzione, presso il Comune di Montesano Sulla Marcellana, con apposita Delibera di Giunta, della Consulta per la Sanità Locale. Il territorio di Montesano Sulla Marcellana, per la sua ampiezza, si dimostra particolarmente complesso da un punto di vista della capillarità dell’assistenza sanitaria.

Particolari difficoltà si incontrano nella fase soprattutto dell’emergenza legata alle aree del Comune più lontane dai presidi sanitari (Magorno e Tardiano in primis) su cui attivare iniziative quanto più importanti possibili, concrete e sostenibili per ridurre le distanze.

"Una Consulta, composta in particolar modo da esperti del settore, può indubbiamente svolgere un ruolo propositivo, attivo, compulsante per meglio far emergere le istanze in particolar modo dei più deboli", scrive il sindaco Giuseppe Rinaldi.

"Le proposte della Consulta potranno rivelarsi importanti per l’Amministrazione Comunale nella sua fase di ulteriore proposizione presso gli organi di diretta competenza: ASL Salerno, Conferenza dei Sindaci dell’ASL, Comitato dei Sindaci del Distretto, altri enti sovracomunali che si occupano di Sanità. La Consulta potrà avvalersi di professionalità per definire le proprie proposte all’Amministrazione Comunale collaborando attivamente con la Consigliera delegata alle Politiche Sanitarie, Marzia Manilia. La sede della Consulta è stabilita nei locali comunali nella zona sportiva Lamarrone della frazione di Tardiano.

Con successivo atto amministrativo in sede consiliare, saranno individuati i componenti della Commissione e il regolamento per la sua definitiva istituzione ed avvio delle attività.

Con la stessa Delibera di Giunta, nella relazione integrale della stessa, si è proposto, altresì, di:

1- Acquistare nuovi defibrillatori per il territorio comunale e promuovere specifici corsi per il loro utilizzo;

2- Mettere in funzione, in collaborazione con le Associazioni del territorio, l'Ambulanza donata al Comune di Montesano per servizi socio-assistenziali.

3-Richiedere il potenziamento strumentale e sanitario della Guardia Medica di Montesano Capoluogo nei cui locali si sono conclusi in questi giorni lavori di manutenzione ad opera di questa Amministrazione Comunale;

"A margine del deliberato, si è deciso di scrivere una nota al Direttore Generale dell'ASL, al Presidente e ai componenti locali del Comitato dei Sindaci dell'ASL, per la richiesta di un presidio utile a fronteggiare l'urgenza/emergenza nelle località più distanti, le zone ampie di Magorno e Tardiano, dal punto 118 dell'ex Clinica Fischietti offrendo la disponibilità piena dell'Ente a soluzioni condivise e concretamente sostenute (nota del 30.11.2021). Inoltre, è stato avviato un lavoro di approfondimento tecnico sulle possibilità che la telemedicina può offrire alle nostre zone.

Questa delicata situazione non mancherà di essere sottolineata in tutte le sedi opportune considerato che, oggi, uno dei pilastri sia del PNRR che della Strategia delle Aree Interne è proprio la Sanità, motivo per cui si ritiene ancora più significativo l'istituzione di una Consulta sul tema che possa, dal basso, promuovere progettualità ed iniziative effettivamente radicate sul territorio", fanno sapere dal Comune.