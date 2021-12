Al Comune di Castel San Giorgio 1 milione di euro per asfaltare le strade Da questa mattina operai al lavoro per ripristinare il manto stradale danneggiato dalle piogge

Operai al lavoro da questa mattina su tutto il territorio comunale per ripristinare il manto stradale danneggiato, in più punti, a causa delle copiose piogge che per giorni non hanno concesso alcuna tregua. Dopo una serie di sopralluoghi e ricognizioni che hanno consentito di avere sotto controllo lo stato della situazione su di un territorio vasto, che si estende lungo 14 km e su 12 frazioni, dall'ufficio Manutenzione comunale, su input del primo cittadino Paola Lanzara, sono partiti i primi lavori di riempimento delle buche, approfittando anche della parziale giornata di tregua dal maltempo. «Si tratta di interventi di somma urgenza per dare una risposta immediata a tanti cittadini ed automobilisti-ha detto la sindaca Paola Lanzara- che si sono rivolti al Comune per segnalare disagi e pericoli, purtroppo le piogge di questi giorni hanno creato molte criticità alle nostre strade, da giorni stiamo monitorando la situazione, segnalando immediatamente le buche più pericolose per poter intervenire.Ci scusiamo per i disagi-ha continuato Paola Lanzara- certo le nostre strade necessitano di interventi risolutivi e non di continui rattoppi, ma in questo frangente non possiamo fare altrimenti.Va precisato anche che in alcuni tratti,interessati dai lavori di Enel ed Italgas, non possiamo intervenire,ma stiamo ugualmente vigilando affinchè i disagi per i cittadini siano ridotti al minimo. La buona notizia,invece, è che dal nuovo anno, grazie ad un finanziamento di un milione di euro,ottenuto insieme ai Comuni di Siano e Bracigliano, riusciremo ad asfaltare buona parte delle nostre strade e a dare sicurezza ad automobilisti e pedoni. Ora bisogna solo tamponare le emergenze, e lo stiamo facendo nel migliore dei modi.

Il dato positivo è che al momento il maltempo non ha provocato nè allagamenti nè danni sul nostro territorio grazie agli interventi di prevenzione che abbiamo attuato da settimane, in particolare attraverso la pulizia di tutte le caditoie »-ha concluso Paola Lanzara.Dal Comune nei giorni scorsi è partita anche una comunicazione all'ufficio manutenzione della Provincia per sollecitare interventi urgenti sulle arterie di competenza provinciale.«Conosco l'impegno e la disponibilità del presidente Michele Strianese-ha concluso Paola Lanzara-a lui ho chiesto, a nome dei miei concittadini, un ulteriore sforzo per il territorio di Castel San Giorgio». La Provincia stamane era già al lavoro per una serie di interventi urgenti,anche Gori,su sollecito della sindaca,è intervenuta su criticità di propria competenza.