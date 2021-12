Padula, Giuseppe Rienzo è il nuovo segretario del Partito democratico E' stato anche coordinatore provinciale dei Forum dei giovani salernitani

L’ex coordinatore provinciale dei Forum dei giovani della Provincia di Salerno, Giuseppe Rienzo, è il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Padula.

"Ringrazio il segretario provinciale Enzo Luciano e l’onorevole Piero De Luca per il sostegno e il percorso di rinnovamento politico importante che stanno portando avanti. Svolgerò questo ruolo con spirito di servizio - spiega il nuovo segretario - per fare in modo che il Pd sia promotore di una nuova stagione politica".

In realtà, la scelta di Giuseppe Rienzo alla guida del Pd padulese è legata al lavoro svolto in tutti questi anni in qualità di presidente del coordinamento provinciale Forum dei Giovani di Salerno. Non a caso la sua elezione è stata accolta con entusiasmo da molti ragazzi che hanno avuto modo di collaborare con lui in questi anni. "Abbiamo bisogno dell’energia e della forza dei giovani. I ragazzi si aspettano tanto da noi e non li dobbiamo deludere anche questa volta", conclude il nuovo segretario.