Amalfitana, calvario finito (per ora): la Statale riapre a metà Istituito il senso unico alternato dopo la frana del costone ad Erchie

Una parziale buona notizia che allevia, almeno in parte, i disagi per questo fine settimana. L'Anas, infatti, ha annunciato la riapertura a partire dalle 10 di questa mattina della Statale 163 Amalfitana tra il km 42,900 e 43,00 nel territorio del Comune di Maiori.

Via libera al transito a senso unico alternato dopo il crollo del costone di Erchie. Provvedimento che si è reso necessario per permettere l'ultimazione delle attività di messa in sicurezza coordinate dal Genio civile della Regione Campania.

I messi, ha ricordato l'Anas, si erano staccati da una proprietà privata.