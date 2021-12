Raccolta differenziata a Pellezzano: raggiunto il 77% nel 2021 Il sindaco Morra: "Un trend in continua crescita, frutto di un lavoro di sensibilizzazione"

Raggiunto il 77% di raccolta differenziata a Pellezzano nell’anno 2021. Il dato è stato diffuso dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione è la Ricerca Ambientale).

“Con impegno, efficienza e senso civico - dichiara il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra - siamo riusciti a portare ancora più in alto la percentuale di raccolta differenziata nel nostro territorio”.

Un trend in continua crescita, frutto di un lavoro di sensibilizzazione che nel corso dei primi tre anni di amministrazione si è diffuso in modo sempre più crescente responsabilizzando ogni singolo cittadino ad effettuare una raccolta differenziata scrupolosa.

“Ringrazio - ha detto il Primo Cittadino - soprattutto i cittadini di Pellezzano, che in questi anni hanno mostrato un forte senso civico nel condurre, in modo corretto e scrupoloso, la raccolta differenziata, permettendo al nostro Ente di raggiungere in quest’anno lo strepitoso risultato del 77% di differenziata. Un comportamento che denota un profondo rispetto per il nostro territorio e che premia la nostra popolazione per l’impegno sinora messo in atto”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di continuare questo trend di crescita anche per i prossimi anni, la percentuale dal 2020 ad oggi si è incrementata quasi di 4 punti percentuali.

Un ringraziamento particolare al Vice Sindaco con delega all’Ambiente Michele Murino, al Responsabile dell’Ufficio Ambiente Geom. Giovanni Barbarulo, al Managment e ai dipendenti della “Pellezzano Servizi”.