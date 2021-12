Sanza: al via il bando per 12 volontari del servizio civile Il bando è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono impegnarsi nella propria comunità

Via libera al bando 2022 per la selezione di 12 posti per giovani da impiegare nel Servizio Civile 2022. Due i progetti approvati per il Comune di Sanza curati dalla Cooperativa Il Sentiero: Progetto “Tra cielo e mare” – settore patrimonio ambientale n° 6 posti; Progetto “Smart city 2021” – settore patrimonio ambientale – n° 6 posti. Gli aspiranti volontari possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile all’indirizzo web: domandaonline.serviziocivile.it dove individuare i progetti del Comune di Sanza e scegliere. Il bando è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono impegnarsi nella propria comunità, per promuovere la solidarietà, l’educazione, la costruzione della pace, la tutela dell’ambiente e della cultura. La scadenza per presentare la candidatura è alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022.

“Un’esperienza importante che portiamo avanti anno dopo anno con grande soddisfazione – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera – il Servizio Civile Universale (Fino a poco tempo fa conosciuto come Servizio civile Nazionale) non è da considerarsi come un'occasione occupazionale, ma piuttosto un'occasione di impegno civico: consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio della comunità. È certamente anche occasione di formazione e di crescita personale che permette di acquisire soft skills, spendibili poi in altre esperienze e nel mondo del lavoro”. Il Servizio civile costituisce un impegno volontario che nel bando 2021/2022 prevede un rimborso spese mensile di 444,30€. Dopo le selezioni verranno fissati i colloqui di selezione, con cui verranno composte le graduatorie. Ai candidati potrà essere richiesta la conoscenza del progetto il quale si sono candidati, soprattutto per raccontare dove trova forza la propria motivazione personale.