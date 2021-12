Bracigliano: buoni spesa per i residenti, pubblicato l'avviso "Un dovere da parte dell'amministrazione"

Il comune di Bracigliano pubblica l’avviso per il sostegno alimentare e i beni di prima necessità. A seguito del decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154, che all’articolo 2 consente ai Comuni l’adozione di ulteriori misure urgenti da destinare all’erogazione di sostegni, i cittadini che sono in condizioni di disagio per l'emergenza Covid -19 possono accedere all'erogazione dei buoni spesa del valore unitario di euro 100,00 a componente familiare per massimo di euro 500 per nucleo familiare.

“Un dovere da parte della pubblica amministrazione – ha sottolineato il Sindaco Antonio Rescigno – intervenire laddove necessario a sostegno dei soggetti maggiormente bisognosi, nella speranza che possa tornare tutto presto alla normalità. Ci troviamo ad attraversare una fase molto delicata dell’emergenza sanitaria, nei confronti della quale dobbiamo utilizzare la massima prudenza e soprattutto armarci di tanta pazienza. Intanto, non possiamo far altro che affidarci alla campagna vaccinale, riconoscendo il fatto che il siero anti-Covid è l’unica arma a nostra disposizione per contrastare e debellare questo invisibile nemico”.

Tali buoni consentiranno l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di Bracigliano.

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dal capofamiglia o chi ne fa le veci. I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono:

- Reddito del nucleo familiare non superiore a € 600,00;

- tutti i componenti conviventi devono trovarsi in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

1. Chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente;

2. Non aver ottenuto ammortizzatori sociali (o non poter accedere a forme di sostegno pubblico comprese quelle previste da autorità statali e regionali per l'emergenza Covid-19- Decreto "Cura Italia")

In via subordinata, l'amministrazione si riserva di valutare anche le richieste di buoni spesa pervenute dai nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, di pensione o altre forme di ammortizzatori sociali) in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19.

Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare istanza al Comune di Bracigliano utilizzando la modulistica allegata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 Gennaio 2022 mediante:

- Posta elettronica certificata del comune protocollo@pec.comune.bracig!iano.sa.it;

- Consegna a mano;

- Posta ordinaria: via Salvatore De Angelis – cap 84082 Bracigliano (SA)

allegando obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

E’ possibile scaricare il modello di domanda dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.bracigliano.sa.it nella sezione “Avvisi”.

Coloro i quali sono impossibilitati all'inoltro dell'istanza in via telematica, possono telefonare al numero 081.5184216 del Comune (Dott.ssa Maria Santaniello) che fornirà istruzioni in merito.

In caso le risorse disponibili si rivelassero insufficienti a coprire per intero tutti i nuclei aventi diritto, l'importo dovuto sarà rideterminato sulla base delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autodichiarazioni secondo la normativa vigente. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria.