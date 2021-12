Roccapiemonte: Babbo Natale in visita dai bambini delle scuole A ogni studente donata una penna e l'omino di pan di zenzero

Nonostante i tanti appuntamenti e i numerosi impegni per questo intenso periodo, Babbo Natale ha avuto il tempo di realizzare un tour nelle aule dei bambini delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Mons. Vassalluzzo – CoMVass” di Roccapiemonte.

Babbo Natale, accompagnato dal sindaco Carmine Pagano e dall’Assessore alle Politiche Scolastiche Annabella Ferrentino, ha viaggiato tra i plessi di via Ponte, via Carmine Pagano, Santa Maria delle Grazie, via Berlinguer, presso le suore di Materdomini, a Casali e alle medie di via Pigno, dispensando sorrisi e regalini ai piccoli che, con gioia, stupore e curiosità, hanno posto simpatiche domande ad uno dei loro personaggi preferiti.

Ad ogni studente è stata donata una penna e l’omino di pan di zenzero. Il Sindaco e l’Assessore hanno approfittato dell’occasione per augurare agli alunni, alle maestre e al personale scolastico un felice Natale e uno splendido nuovo anno, con la speranza che possa essere quello della definitiva conclusione dell’emergenza sanitaria e della vittoria sul virus.