Bracigliano: sanificazione del territorio comunale dal 27 al 30 dicembre Continua la campagna di vaccinazione: hub aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.30

Continuano le iniziative dell'Amministrazione Comunale di Bracigliano per fronteggiare l'emergenza da covid-19, in base alle ordinanze emanate dal Governo Centrale e dalla Regione Campania.

Dopo gli interventi di disinfezione e sanificazione straordinaria di tutti gli immobili pubblici, scuole, uffici comunali, Municipio Vecchio, e Centro Betty , strutture attualmente operative, il Sindaco Antonio Rescigno, con apposita ordinanza (numero 21) comunica che nei giorni di lunedi 27 dicembre 2021, a iniziare dalle ore 21.00 fino alle ore 00.00 notte, e successivi 28, 29, e 30 dicembre 2021, ci sarà la ripresa delle operazioni di sanificazione di tutte le strade comunali cittadine e dei luoghi pubblici all’aperto.

I cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, e di tenere in casa gli animali domestici e di restare a casa, e di uscire solo per motivate ragioni.

“Abbiamo ritenuto opportuno - ha detto il Sindaco Rescigno - eseguire una ulteriore sanificazione del territorio comunale in un momento nel quale l’epidemia da Covid-19 si sta di nuovo diffondendo in maniera preoccupante in questa quarta ondata, causando molti disagi a numerosi nostri concittadini che, purtroppo, sono risultati positivi e stanno combattendo osservando il periodo di quarantena obbligatoria. Senza dimenticare tanti altri positivi delle scorse settimane e attualmente guariti”.

Nel frattempo, continua la campagna di vaccinazione sul proprio territorio di competenza presso il centro individuato nell’ex sede municipale di Piazza della Libertà. Il centro resterà aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30. L’invito da parte del Primo Cittadino e dell’intera Amministrazione Comunale è quello di continuare a vaccinarsi.