Nocera Superiore, Albani attacca il sindaco: "Comunichi ogni giorno i contagi" "Non vi è alcuna spiegazione per la quale questi dati devono essere nascosti"

Emergenza Covid, da Nocera Superiore arriva l'appello al sindaco da parte del Il commissario Cittadino Marco Albani a comunicare il numero dei positivi in città.

In particolare, si legge nel documento: "Il coordinamento della Lega suo malgrado è costretto a denunciare ancora una volta il silenzio assordante del Sindaco Cuofano in merito al numerodei positivi al Covid-19 residenti in Città". L'ultimo aggiornamento in merito la sitiazione epidemioogica nel comune è datato 27 dicembre e rende noti 120 positivi totali.

"Il nostro coordinamento in data 18 novembre ha diramato un comunicato in cui chiedeva al Sindaco di emanare ogni giorno un bollettino con il numero di contagiati e quello dei guariti. Ovviamente a questo comunicato è seguito il solito silenzio arrogante. Gia’ in quella data il numero di positivi era in aumento e non vi è alcuna spiegazione per la quale questi dati devono essere nascosti alla cittadinanza", aggiunge il commissario cittadino.

"Forse al Sindaco è sfuggito che ad oggi sicuramente i contagiati nella nostra città sono in numero superiore rispetto agli anni precedenti quando non esisteva alcun vaccino. I cittadini sui social chiedono a gran voce di conoscere i dati pandemici del nostro territorio, e noi con questa nota gli diamo voce. Ci auguriamo, non di ricevere risposta sul perché di questa mancanza, sarebbe chiedere troppo a chi ignora spesso la realtà del territorio, ma almeno dipoter sapere già dai prossimi giorni la situazionereale e che la stessa venga quotidianamente aggiornata", l'attacco.

Non è mancato nemmeno l'affondo alla Sanità Campana, per Albani "ci si è fatti trovare impreparati per chi doveva sottoporsi alla seconda e terza dose di vaccino".