Pellezzano, buone notizie: la cassa comunale chiude con il segno positivo Tutto pronto per il bando di gara dei lavori di messa in sicurezza del vallone Tullio a Coperchia

Dopo un lungo e tortuoso periodo, ultra trentennale, il Comune di Pellezzano chiude l'anno 2021 con la cassa comunale esponendo un segno positivo. Il risultato raggiunto non è di poco conto, anzi. Nei tanti anni trascorsi, si sono alternate chiusure di cassa sempre con l'evidenzia del segno negativo, e cioè, a debito con il Tesoriere: "IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA", per importi più o meno elevati.

“Un Risultato – sottolinea soddisfatto il Sindaco, dott. Francesco Morra - frutto di un percorso amministrativo accorto ed efficiente, fin qui condotto, che riveste un'importanza ancora maggiore, se si considera lo scenario in cui ci si é trovati ad operare nell'ultimo biennio. Va riconosciuto che il risultato è merito di TUTTI perché hanno collaborato in stretto coordinamento con gli indirizzi che quotidianamente venivano pianificati direttamente dalla Stanza del Sottoscritto, a cui veniva dato opportunamente seguito, e pertanto GRAZIE A TUTTI".

A questa buona notizia se ne aggiunge un’altra: tutto pronto a Pellezzano per l’appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Tullio della frazione Coperchia.

I lavori da porre in esecuzione consistono principalmente in interventi riconducibili alle seguenti lavorazioni:

- interventi di eliminazione della vegetazione infestante presente nell'alveo del vallone;

- realizzazione di una serie di briglie in gabbioni;

- realizzazione di gabbionate rinverdite lungo le sponde;

- piantumazione di specie arboree autoctone ed arbustive lungo le sponde;

- protezione del piede delle scarpate mediante il rinterro a tergo dei gabbioni arginali e successiva sistemazione con geostuoie e viminate;

- sistemazione delle scarpate a monte del tratto oggetto d'intervento mediante la realizzazione di viminate;

- realizzazione di due canali a cielo aperto in grado di convogliare le acque provenienti dagli scarichi esistenti del serbatoio dell'acquedotto e della strada ubicati a monte dell'area oggetto d'intervento;

L’importo a base d’asta per la partecipazione alla gara di appalto è pari a 495.156,09 euro di cui 22.228,05 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 472.928,01 euro per lavori, soggetti a ribasso.

“Si tratta di un indispensabile intervento di messa in sicurezza di una specifica zona del nostro territorio per evitare qualsiasi rischio idrogeologico – precisa il Sindaco Morra – in questi anni, purtroppo, anche a causa dei cambiamenti climatici, abbiamo assistito a diversi fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi sul nostro come in altri territorio della Valle dell’Irno. E’ nostro dovere, in qualità di amministratori del proprio territorio di competenza, intervenire laddove necessario per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini”.

I lavori sono finanziati con fondi già assegnati all’Ente tramite decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno.