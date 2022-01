In Costiera rinnovata la tradizione del tuffo in acqua di Capodanno L'iniziativa promossa dalla sezione di Salerno del Club Alpino

"E' un modo per riaffermare il legame del territorio con il mare, ma anche per provare a mettersi alle spalle definitivamente i brutti pensieri di questi mesi e guardare con fiducia al futuro". E' la frase ricorrente che a Cetara ha accompagnato il tradizionale tuffo in acqua di Capodanno.

Un vero e proprio appuntamento fisso che si ripete da anni, quello promosso dalla sezione di Salerno del Club alpino. E anche stavolta sono state tante le persone che non hanno voluto rinunciare all'evento. Decine i partecipanti che hanno affollato la spiagetta a ridosso del porto: non solo i "coraggiosi" in acqua, ma anche gli accompagnatori che hanno festeggiato la ricorrenza sulla battigia.

Per i protagonisti dell'iniziativa, selfie e brindisi di rito a mare, con l'immancabile augurio per il nuovo anno.

