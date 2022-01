Influenza aviaria: scoperto focolaio a Stella Cilento Il territorio è stato dichiarato zona di protezione influenza aviaria. Nuova ordinanza del sindaco

Influenza aviaria nel Cilento: scoperto focolaio a Stella Cilento. A segnalarlo l'istituto zooprofilattico sperimentale di Salerno che ha comunicato la presenza di un focolaio in un allevamento del comune.

Il territorio è stato dichiarato zona di protezione influenza aviaria. Il sindaco Francesco Massanova ha quindi firmato un nuovo provvedimento con cui ordina: l'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili, la visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico, il sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati, la disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende, la vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei

volatili, il divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la

zona, sui grandi assi stradali, il divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, il divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili, il divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.

Il servizio veterinario dell'ASL-SA3 n. 69/70 di Salerno, può autorizzare il trasporto solo di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, i pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda,

situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario.

La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, e subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.