Salerno, conclusi i lavori sulla SP 331 in località Fuorni Interventi per l’importo di circa 40 mila euro

La Provincia di Salerno ha concluso i lavori di miglioramento della sicurezza sulla SP 331 nel comune di Salerno, in località Fuorni, per l’importo di circa 40 mila euro.

“Abbiamo eseguito - dichiara il Presidente Michele Strianese - i lavori sulla SP 331 in totale sinergia con il Sindaco Vincenzo Napoli e il Comune di Salerno. Si è trattato di un intervento di istallazione barriere bordo ponte previo consolidamento del cordolo. Lì sono state fissate le piastre dei pali di sostegno dei nastri di barriere di categoria H2 bordo ponte.

Poi abbiamo effettuato il rifacimento della pavimentazione stradale per circa 300 metri a ridosso del tratto di cavalcavia lungo circa 25 metri. Infine abbiamo provveduto ad istallare la nuova segnaletica per la riapertura a senso unico con direzione obbligata da Salerno a Pontecagnano Faiano. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”