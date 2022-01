Buonabitacolo, slitta il rientro in aula: scuole chiuse fino al 22 gennaio Il sindaco: "La misura si è resa necessaria per contenere il dilagante aumento di contagi da Covid"

Dovranno aspettare fine mese - salvo ulteriori proroghe - per tornare tra i banchi di scuola gli studenti del comune di Buonabitacolo. Considerato l'ingente numero di persone risultate positive alla variante omicron, e sentita la dirigente scolastica, il sindaco Giancarlo Guercio ha firmato una nuova ordinanza con cui prescrive la chiusura delle scuole da lunedì 10 gennaio a sabato 22 gennaio.

"La misura si è resa necessaria per contenere il dilagante aumento di contagi", spiega il primo cuttadino.

Il Sindaco

In particolare, la decisione, si legge nel documento, è stata adottata "preso atto dell'aumento esponenziale del fenomeno epidemiologico con l'intensificarsi degli episodi di contagio riferiti al territorio comunale e ritenuto di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell'ASL distrettuale, la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus evitando, in tal modo lo spostamento della popolazione scolastica e dei genitori".

Secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato dall'amministrazione comune risultano 57 persone positive al Covid19 nel comune.