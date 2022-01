Covid a Giffoni Valle Piana: slitta il rientro in classe La nuova ordinanza del sindaco Giuliano: scuole chiuse fino al 22 gennaio

Con l’Ordinanza Sindacale n.2 del 7 Gennaio 2022, il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al prossimo 22 gennaio 2022. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione della situazione epidemiologica nel comune picentino e dopo vari confronti con le dirigenti scolastiche.

“Si tratta di una scelta forte ma necessaria, legata soprattutto all’incidenza dei casi riscontrati tra i ragazzi in età scolastica – le parole del Sindaco Antonio Giuliano in una nota rivolta alla cittadinanza -. In questo momento di grande incertezza, mentre i vertici nazionali sono ancora alle prese con le valutazioni sul da farsi, ho deciso di agire per il bene della collettività, cercando di limitare quanto più possibile la diffusione del virus nella fascia d’età meno immunizzata e pertanto maggiormente esposta al rischio. La quarta ondata della pandemia da Covid-19 non permette errori di valutazione o passi falsi. Anche Giffoni sta facendo i conti con una crescita delle positività riscontrate, in linea con l’intera provincia di Salerno”.