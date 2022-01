Roccapiemonte, Covid, rallentano i contagi, il sindaco: prudenza "Evitare atteggiamenti non in linea con le disposizioni anti virus"

Nonostante negli ultimi giorni siano diminuiti i contagi da Covid 19 nel comune di Roccapiemonte il sindaco Carmine Pagano informa la cittadinanza che “Pur se si segnalano diffuse guarigioni dal virus, mentre risultano attualmente ancora positive 192 persone continuo a chiedere ai cittadini la massima prudenza. Di evitare atteggiamenti non linea con le disposizioni anti-virus, quindi niente assembramenti, utilizzare la mascherina protettiva e pulire spesso le mani anche attraverso il gel igienizzante. Ci apprestiamo a vivere ancora alcune settimane complicate, per tale motivo dobbiamo proseguire a limitarci alle uscite strettamente indispensabili oppure frequentare posti dove siano osservate tutte le regole di prevenzione. Inoltre, chiedo ai cittadini che non l’abbiano ancora fatto di vaccinarsi, invito che rivolgo in particolare ai genitori dei bambini della fascia di età 5-11 anni”.

Il Sindaco Pagano comunica inoltre che fino al 2 gennaio scorso a Roccapiemonte si è vaccinato il 93% con la prima dose (7224), l’82% con la seconda (6351 dosi), il 39% con la dose di richiamo (2997)" conclude il primo cittadino.