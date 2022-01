Montesano, quattro postazioni per seguire la Dad nel Palazzo Gerbasio Un aiuto per chi, a causa di serie problematiche, non riesce a seguire le lezioni a distanza

In vista della ripartenza, di domani, delle lezioni in modalità didattica a distanza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Amministrazione Comunale di Montesano sulla Marcellana rende nuovamente disponibile, a chi non avesse supporti o problemi di connessione o altro, i locali di Palazzo Gerbasio, attrezzati, per l'esigenza, con quattro postazioni e banda larga.

"L’iniziativa è rivolta ad alunni che, a causa di serie problematiche, non riescono a seguire le lezioni a distanza nella propria abitazione", ha sottolineato il sindaco Giuseppe Rinaldi.

Sarà necessario portare solo le cuffie personali e rispettare le regole anti contagio. L’iniziativa è rivolta anche agli studenti universitari e a coloro che devono discutere la tesi di laurea da remoto qualora abbiano problematiche nella propria abitazione.

"Diversi già nostri giovani si sono laureati nel palazzo comunale ed è stata una significativa esperienza. Il servizio dovrà essere richiesto, per ovvie ragioni organizzative, con una mail a sindaco@comune.montesano.sa.it o a marziamanilia@comune.montesano.sa.it o al numero 0975865221", spiega ancora il primo cittadino. Dall'ultimo aggiornamento reso noto dall'amministrazione sono 86 le persone attualmente positive al virus in città. Fortunatamente non risultano situazioni di salute gravi.