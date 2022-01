Montecorvino Rovella: finanziato il progetto "PIC- Picentini Itinerari Comuni" Prevede la realizzazione di 6 percorsi che attraversano natura, tipicità enogastronomiche e cultura

È stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania– a valere sul POC nell’ambito dell’intervento “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura” – il progetto ‘PIC – Picentini Itinerari Comuni’, presentato dal Comune di Montecorvino Rovella in qualità di capofila in partenariato con i comuni di Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte.

I sei comuni hanno inteso raccogliere – con successo – la sfida, lanciata dalla Regione Campania, per la promozione dei territori, attraverso la proposizione di percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali.

Il progetto Picentini Itinerari Comuni prevede la realizzazione di una brand identity dei Picentini in grado di comunicare una destinazione turistica e di soddisfare le istanze dei turisti alla ricerca di un viaggio immersivo di matrice culturale, naturalistica ed enogastronomica.

Il tutto attraverso la realizzazione di sei percorsi ideali che ‘attraversano’ natura, tipicità enogastronomiche, tradizioni culturali del territorio. Tutto questo avverrà con il supporto di un portale del turismo al servizio dei Picentini, in grado di veicolare in modo efficace tutti gli eventi, le peculiarità, le tradizioni culturali, le caratteristiche paesaggistiche e le tipicità che interessano questa vasta area.

«Si tratta di una gran bella notizia - spiega il sindaco, Martino D'Onofrio - perché viene riconosciuta e premiata dalla Regione Campania la volontà di fare rete fra diversi comuni della nostra area, con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio ‘brand’ del nostro territorio, grazie al quale potranno essere veicolate ricchezze paesaggistiche e culturali, tipicità enogastronomiche, tradizioni. È una volontà – rimarca il Sindaco – quella di fare rete fra istituzioni e protagonisti anche privati dello sviluppo locale, fortemente portata avanti dall’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, in sinergia con le altre amministrazioni comunali coinvolte in questa sfida».