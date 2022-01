Riaprono le scuole della Divina: da domani tornano in aula gli alunni di Amalfi Anche il sindaco Milano revoca l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza

Riaprono le scuole della Divina, dopo i provvedimenti di Minori, Scala e Cetara anche il sindaco di Amalfi ha revocato la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune. La ripresa delle attività in presenza avverrà a partire da domani, giovedì 20 gennaio.

Con l'ordinanza sindacale dell'8 gennaio 2022 veniva infatti disposta “con decorrenza da lunedì 10 gennaio e fino a sabato 29 gennaio 2022, salvo ogni ulteriore provvedimento che dovesse rendersi comunque in seguito necessario, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado". Un provvedimento condiviso da tutti i sindaci della Costiera Amalfitana a seguito dell'aumento esponenziale dei casi di Covid-19 che, nel comune di Amalfi, avevano superato la soglia del 7% della popolazione residente.

"Nel corso degli ultimi giorni - si legge nell'ultimo provvdimento - sono state registrare importanti attività volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, tra cui: il potenziamento del personale dell’USCA e dei centri vaccinali da parte dell’ASL; l’organizzazione di open day vaccinali grazie alla disponibilità dello S.M.O.M. e del Ministero della Difesa su tutto il comprensorio costiero; il potenziamento della campagna di vaccinazione pediatrica (fascia di età 5/11 anni) che più direttamente coinvolge la popolazione studentesca; l’organizzazione di screening scolastici su base volontaria destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado". Per queste motivazioni l’ordinanza sindacale di chiusura scuole è stata revocata, e da domani gli studenti potranno tornare in aula.