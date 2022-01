Sente i suoi lamenti in strada e le salva la vita: ecco Runa, l'eroina a 4 zampe Una storia a lieto fine che arriva da Montecorvino Rovella. I cittadini: "Ci vorrebbe una medaglia"

Sente i suoi lamenti in strada e le salva la vita. E' una storia a lieto fine quella che arriva da Montecorvino Rovella e che vede protagonista un "angelo d'argento" di nome Runa, una cagnolina di quattro mesi di razza Bracco di Weimar, eroina d'eccezione. A raccontare quanto accaduto è la signora Brigida Langella, nel gruppo del comune salernitano.

Runa, che vive in una casa in centro città con i suoi genitori umani S. ed E., questa mattina, appoggiata alla balaustra della terrazza dell'abitazione, ha iniziato a lamentarsi e ad emettere guaiti insistenti ed acuti, tanto da richiamare l'attenzione dei suoi padroni. Aveva udito quello che un orecchio umano non può sentire, fievoli lamenti provenienti da una stradina scoscesa e isolata.

Incuriositi dallo strano atteggiamento di Runa, i suoi padroni sono quindi usciti sul terrazzo per vedere cose fosse successo. Qui l'amara scoperta.

"Quello che si presentava davanti agli occhi occhi di E. Era una scena da film dell’orrore, distesa a faccia in giù con un carrellino per la spesa divelto ed un bastone a pochi metri dal corpo si trovava la signora M. con la testa in una pozza di sangue. L’anziana signora era esanime tanto da far dedurre ad E. che non c’è l’avesse fatta..", racconta Brigida Langella nel gruppo. E' quindi iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di salvare la donna.

Giunti sul posto, i sanitari hanno subito trasportato la donna presso l’ospedale Santa Maria della speranza a Battipaglia. Fortunatamente, la signora M. è viva "e da oggi avrà ancora più motivi per amare i cani, quando ripenserà che molto probabilmente è viva solo grazie ad un angelo d’argento", conclude la signora Langella. Niente ali bianche, ma un angelo dalla coda scodinzolante e gli occhi ghiaccio.

Una storia a lieto fine che ha in poco tempo fatto il giro del web. "Ci vorrebbe una medaglia", scrivono alcuni cittadini. A condividere il gesto dell'eroina a quattro zampe anche il centro veterinario dell'Animal Hospital of West Port St. Lucie, in Florida.