Nel weekend screening sulla popolazione studentesca di Pellezzano Venerdì e sabato le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo verranno sospese

Venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022, le attività didattiche nelle scuole che appartengono all’Istituto Comprensivo del Comune di Pellezzano verranno sospese per lasciare spazio a un programma di screening per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid nella popolazione scolastica.

La sospensione è stata decisa mediante l’emissione di apposita ordinanza sindacale, sottoscritta dal Sindaco dott. Francesco Morra, che nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha fatto sapere l’intesa raggiunta tra Amministrazione Comunale e la dirigenza scolastica finalizzata all’organizzazione di un monitoraggio degli studenti, necessario a contrastare il diffondersi dell’emergenza sanitaria.

“Lo screening – ha spiegato il Primo Cittadino - sarà eseguito SU BASE VOLONTARIA su tutta la popolazione scolastica, alunni, personale docente, amministrativo e tecnico, che vorrà aderire. In questo particolare momento, nel quale sembra che siamo giunti al picco della quarta ondata di contagi, abbiamo ritenuto opportuno organizzare, con la dirigenza scolastica, questo screening per individuare eventuali soggetti positivi al fine di sottoporli alla quarantena domiciliare fiduciaria e, conseguentemente, favorire il prosieguo delle lezioni in presenza in tutta sicurezza. Le istituzioni hanno l’obbligo di tutelare il diritto allo studio attraverso forme di garanzie di tutela della salute pubbliche, che restano prioritarie a prescindere da tutto”.

Il modulo di adesione/consenso, che potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Pellezzano, dovrà essere consegnato direttamente al momento dell'accettazione, a seguito di convocazione, in diverse fasce d'orario, da parte dell'Istituto Comprensivo Ritenuto indispensabile assicurare che lo screening si possa svolgere nelle migliori condizioni organizzative ed efficacia dell'esito sulla sicurezza per il prosieguo delle lezioni in presenza, lo stesso verrà effettuato nelle predette giornate di venerdì 21 gennaio, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 e di sabato 22 gennaio dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso il plesso di Coperchia, individuato in accordo con la Dirigenza Scolastica e secondo la calendarizzazione che verrà pubblicata sul sito dell’Istituto e del Comune di Pellezzano.