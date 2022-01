Elettrodotto, Eboli sfida Terna: "Il progetto va modificato" L'obiettivo è cambiare l'ubicazione della stazione di conversione del "Thyrrenian Link"

Il Comune di Eboli è pronto ad incrociare nuovamente le lame con Terna a proposito del contestato "Thyrrenian Link", il progetto per il grande elettrodotto sottomarino. Il tema è stato discusso nell'ultimo consiglio comunale monotematico. Al centro del dibattito, l’allocazione della stazione di conversione del megaelettrodotto nell’area di San Nicola Varco.

La convinzione dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte è che il luogo individuato a suo tempo è "in contrasto con la vocazione agroalimentare della Piana del Sele e di Eboli in particolare, pur non essendo il Comune di Eboli contrario né alla strategia di decarbonizzazione del Paese né alla realizzazione in sé di un impianto a ciò destinato".

Il confronto tra maggioranza e opposizione - con i passaggi burocratici ricostruiti in aula dall'assessore Salvatore Marisei - ha portato alla decisione di affrontare il tema "delocalizzazione" in un'apposita seduta della commissione urbanistica. In quella sede Eboli chiederà formalmente a Terna di modificare il progetto.

Il consiglio comunale si riunirà nuovamente martedì prossimo, con l'intento di arrivare ad una deliberazione unitaria per rafforzare la posizione del municipio ebolitano.