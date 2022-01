San Giovanni a Piro, cominciano oggi i lavori per la rete del metano Il sindaco Ferdinando Palazzo: "Ricostruiamo un paese nuovo, più verde, più pulito, più moderno"

Al via oggi nel territorio comunale di San Giovanni a Piro i lavori per la realizzazione della rete del gas metano. Gli interventi, che porteranno il gas metano direttamente nelle cas dei cittadini, cominceranno nella frazione di Scario. "Iniziano i lavori per portare finalmente il gas nelle nostre case ed è più che mai opportuno, in periodo di aumenti, avere la possibilità di abbassare i costi allacciandosi alla rete del gas" sottolinea il primo cittadino, Ferdinando Palazzo.

Sono diverse però le opere in cantiere nel piccolo comune a sud della provincia salernitana. A breve inizieranno i lavori per realizzare la linea fognaria che allaccerà Scario al depuratore comprensoriale di Santa Marina, coprendo zone alte del paese ancora non servite. "Sarà storia - aggiunge il sindaco - Finalmente il depuratore a Scario diventa una realtà".

Infine, inizieranno i lavori di ammodernamento e protezione del porto di Scario con nuovi servizi (lavanderia, bagni e docce, infopoint) e la rifioritura della mantellata del molo di sopraflutto.

"Inizia un anno in cui “romperemo” tanto, più del solito, ma soltanto per ricostruire finalmente un paese nuovo, più verde, più pulito, più moderno, più adeguato al presente - conclude Palazzo - I lavori saranno realizzati cercando di creare meno disagi possibili agli abitanti e alle attività. Scusateci fin d’ora del disagio che arrecheremo, ma stiamo lavorando per voi tutti, per i nostri figli e per chi vorrà godere dei nostri paesi".