Positive al Covid alunna e docente: oggi chiusi i plessi scolastici di Vibonati Screening scolastico a Montano Antilia. Nuovi contagi in diversi comuni: 414 a Pontecagnano

Positive al Covid alunna della scuola primaria e una docente della scuola secondaria di primo grado: chiudono per oggi scuole a Vibonati. "Provvederemo alla sanificazione degli edifici e dello scuolabus e permetteremo a tutti i contatti di caso di sottoporsi a tampone in totale tranquillità. La decisione è stata adottata dopo aver sentito la Dirigente Scolastica", chiariscono dal Comune.

Da Montano Antilia, invece, fanno sapere che per domani 25 gennaio è in programma uno screening completamente gratuito per quanto riguarda la "popolazione scolastica" nel comune. Dall'amministrazione sottolineano che verranno utilizzati "tamponi di ultima generazione che segnatamente mirano ad individuare la variante "omicron".

Intanto, a San Cipriano Picentino, l'amministrazione fa sapere che dal 17 al 24 gennaio sono stati effettuati 843 tamponi antigenici/molecolari di cui 157 risultati positivi. Si registrano anche 146 concittadini guariti. Ad oggi sono in totale 273 i casi di positività sul territorio.

Mentre a Pontecagnano dal 18 al 23 gennaio, su 2850 tamponi effettuati sono 414 i nuovi positivi e 329 guariti. Attualmente sono 1049 i casi attivi in città.