Castel San Giorgio, al via i lavori di messa in sicurezza della casa comunale Un intervento da 180mila euro, finanziato con fondi ministeriali

Sono partiti questa mattina i lavori che consentiranno di mettere in sicurezza il palazzo di città sangiorgese. Un intervento da 180.000,00 € finanziato con fondi ministeriali.

«Un altro importante tassello che va ad aggiungersi ai tanti lavori realizzati in questi anni per il territorio di Castel San Giorgio, anche la nostra casa comunale necessitava di un intervento che la rendesse più sicura ed anche più bella. Siamo riusciti ad intercettare altri fondi, infatti anche questo intervento è a costo zero per le nostre casse comunali. Un plauso agli uffici che, su input dell'amministrazione comunale, sono riusciti a farci ottenere questo ulteriore finanziamento. Sono davvero orgogliosa e soddisfatta della mia squadra a cui vanno stima e riconoscenza per il lavoro costante, silenzioso e dietro le quinte che svolge quotidianamente, contribuendo ai grandi traguardi che abbiamo raggiunto»-ha detto Paola Lanzara nel dare ufficialmente il via al cantiere partito dall'aula consiliare. A benedire i lavoratori e l'intera struttura don Gianluca Cipolletta, parroco di Santa Maria delle Grazie e Santa Croce.

Con decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020, recante "Attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.12, il Comune di Castel San Giorgio è risultato assegnatario della cifra di 180 mila euro.

L'intervento consisterà nel rifacimento dell'impianto termico e di raffrescamento oltre che nel rifacimento degli impianti d'illuminazione di sicurezza per la riqualificazione dell'aula consiliare e i percorsi di esodo della casa Comunale.

Con le economie di gara è prevista anche la tinteggiatura della facciata principale della struttura.

«Ho insistito affinché si potesse dare anche una rinfrescata all'aspetto esteriore del palazzo di città, situato nel cuore del nostro capoluogo, una struttura antica ma comunque dignitosa e ben tenuta per accogliere al meglio alcuni uffici comunali ed i cittadini che ad essi si rivolgono. Tuttavia molto presto, grazie a questo finanziamento ministeriale, offriremo un bel colpo d'occhio anche a chi, passando per Piazza Andrea Amabile, si soffermerà a guardare la nostra casa comunale. Un altro progetto a cui tengo molto, il palazzo di città di un comune è un importante biglietto da visita, oltre alla sostanza, che rimane il nostro primo punto fermo, ci piace dare un impulso anche alla forma»-ha concluso Paola Lanzara.

Presenti all'inaugurazione il vice sindaco Giuseppe Alfano, l'assessore ai Lavori Pubblici Gilda Tranzillo, l'assessore alla Manutenzione e Pari Opportunità Giustina Galluzzo, la ditta appaltatrice, il direttore dei lavori Antonio Alfano e il dirigente del settimo settore.