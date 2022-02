San Marzano sul Sarno e Milano, gemellaggio in nome di San Biagio Il sindaco: "Ogni anno inviamo alla comunità milanese un panettone"

Un gemellaggio culturale tra San Marzano sul Sarno e Milano nel segno di San Biagio. Il Santo Patrono della città del pomodoro, infatti, unisce la comunità salernitana a quella meneghina. Nel nome di una tradizione antica, infatti, è usanza, nel capoluogo lombardo, mangiare l'ultimo pezzo di panettone di Natale nel giorno di San Biagio, il 3 febbraio.



Da qui, la decisione della sindaca Carmela Zuottolo di avviare un gemellaggio culturale con l'amministrazione comunale del primo cittadino Beppe Sala.



"Ogni anno vogliamo inviare alla comunità milanese un panettone del Pastry Chef Vincenzo Faiella, marzanese formatosi proprio a Milano e arrivato al primo posto nel campionato mondiale del panettone. Dal prossimo anno, anche noi conserveremo un pezzo di panettone benedetto per consumarlo il 3 febbraio di ogni anno", ha detto.



Da Milano non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco Beppe Sala e dell'assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolè. Proprio quest'ultimo, alle 16, terrà un "call" in piattaforma Teams con la sindaca Zuottolo. "Abbiamo spedito un panettone benedetto nella nostra Chiesa madre, intitolata a San Biagio, presso una Rsa milanese. Sono orgogliosa di unire la nostra comunità alla città più importante d'Italia", ha concluso la sindaca.