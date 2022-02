Roccapiemonte: gli studenti del liceo Rescigno donano 2500 mascherine Il sindaco: "Una vera e propria corsa alla solidarietà"

Quando la rete istituzionale funziona e la solidarietà diventa un sentimento avvertito come esigenza e non solo come mera opportunità, vengono fuori gesti che danno lustro ad un'intera comunità. Come quello degli studenti del Liceo "B. Rescigno" di Roccapiemonte che, grazie alla collaborazione della Dirigente Scolastica Rossella De Luca, del corpo docente e non docente, sono riusciti a raccogliere oltre 2500 presidi sanitari anti-Covid 19 (cd. mascherine chirurgiche di protezione) donati al Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte al fine di metterli a disposizione dei cittadini bisognosi. Presso l'Istituto Scolastico infatti vengono utilizzate in particolar modo, specie nell'ultimo periodo, le mascherine tipo FFP2, e quindi si è pensato di fornire quelle "chirurgiche" in dotazione nella disponibilità della Protezione Civile. Il Sindaco Carmine Pagano e l'Assessore Comunale alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore hanno così commentato: "È stata una vera e propria corsa alla solidarietà. I ragazzi hanno raccolto in primis le mascherine chirurgiche non utilizzate a scuola, ma poi ne hanno aggiunto anche altre di loro proprietà. È questo l'esempio lampante di come la collaborazione territoriale tra scuola, associazionismo e istituzioni in genere possa portare a risultati che nel loro piccolo hanno qualcosa di grande e straordinario. Grazie ai ragazzi del nostro liceo e a tutti coloro sono sempre in prima linea, come noi amministratori, per aiutare le persone meno fortunate e bisognose".