Caste San Giorgio: un parcheggio per i residenti di Campomanfoli Sorgerà in uno spazio occupato da alcuni ruderi

Un parcheggio a servizio dei residenti di Campomanfoli, il primo mai realizzato nella frazione più antica di Castel San Giorgio.

Sorgerà in uno spazio occupato precedentemente da alcuni ruderi che sono stati ceduti gratuitamente al Comune dai proprietari.

Dopo aver acquisito le vecchie abitazioni al patrimonio pubblico, l'Ente procederà agli abbattimenti e poi alla fase che porterà alla realizzazione dell'area parcheggio che ospiterà poco meno di 20 posti auto.

«Questa amministrazione continua a lavorare senza sosta per dare risposte ai cittadini di Castel San Giorgio e per contribuire a migliorare la qualità della vita e dei servizi. Stamattina abbiamo inaugurato un nuovo cantiere che porterà la frazione di Campomanfoli ad avere il suo primo parcheggio. Un altro progetto che si concretizza grazie all'impegno dell'assessore alla Manutenzione Giustina Galluzzo e al consigliere comunale Francesco Spinelli che ha fortemente voluto quest'opera ed ha lavorato per la sua realizzazione. Un grazie va anche gli uffici che sono riusciti a completare l'iter progettuale.

Posso dire, con orgoglio, che Castel San Giorgio in questi mesi è una città cantiere per via degli innumerevoli lavori che stiamo portando avanti da tempo, dalle scuole alle strade, dalla metanizzazione alla pubblica illuminazione. In questi anni di governo del paese abbiamo messo mano a 360 gradi a quelle che erano le criticità maggiori del territorio, ma non abbiamo certo terminato tutto. A breve, infatti, partiranno altri importanti lavori, tra questi l'abbattimento e la ricostruzione della caserma dei carabinieri mentre siamo in procinto di inaugurare la nuova autorimessa comunale» così la sindaca Paola Lanzara alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio di via Santa Maria di Costantinopoli.

L'opera è stata finanziata con fondi comunali ed era molto attesa nella frazione, rinomata per un'antica tradizione religiosa, il caratteristico volo dell'Angelo che richiamava tantissimi fedeli e visitatori.